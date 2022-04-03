В ХМАО ищут строителя моста, который лоббировала Комарова

Власти ХМАО ищут подрядчика для строительства мост через Обь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО ищут подрядчика, который построит мост через Обь. Его главна задача — обеспечить транспортную доступность крупнейших в мире районов по добыче нефти и газа. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной доступности крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами. Ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе», — отметили в департаменте

Возведение мостового перехода через Обь планируется в районе Сургута. Протяженность моста с четырехполосным движением составит 1,76 км, вместе с подходами к нему — 45,56 км. Мостовой переход станет важным звеном федеральных транспортных коридоров Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард и Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск. Начальная цена контракта составляет 62,5 миллиарда рублей, на строительство отводится 42 месяца. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. Такое распоряжение он дал после консультаций с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

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