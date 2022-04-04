Минобороны РФ предложило украинским солдатам сбежать из Мариуполя. «Чисто из гуманных принципов»

05 апреля 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Россия готова дать возможность уйти украинским солдатам из Мариуполя ради спасения мирных граждан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдатам Вооруженных сил Украины, батальона территориальной обороны и иностранным наемникам, находящимся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе предлагается сложить оружие ради сохранения своих жизней. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «ВС России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие», — говорится в заявлении Минобороны РФ. Бойцам, засевшим в отдельных районах Мариуполя, в том числе на территории «Азовстали», предлагается выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Кроме того, 5 апреля будет открыт гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе властей Турции. Также Россия готова обеспечить заход судов в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права, отмечают в министерстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Солдатам Вооруженных сил Украины, батальона территориальной обороны и иностранным наемникам, находящимся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе предлагается сложить оружие ради сохранения своих жизней. Об этом заявили в Министерстве обороны России. «ВС России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие», — говорится в заявлении Минобороны РФ. Бойцам, засевшим в отдельных районах Мариуполя, в том числе на территории «Азовстали», предлагается выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Кроме того, 5 апреля будет открыт гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе властей Турции. Также Россия готова обеспечить заход судов в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права, отмечают в министерстве. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.