05 апреля 2022

В школах и детсадах Екатеринбурга массово заменят продукты. Во власти из-за этого спор

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, столовая, плов, общепит, еда, питание, школьное питание
Когда произойдут изменения, пока не ясно Фото:

В столовых школ и детсадов Екатеринбурга продукты от производителей из других регионов заменят на продукты от местных, свердловских, предприятий. Такую идею озвучил мэр Алексей Орлов во время обхода строящейся школы в микрорайоне Мичуринском, передает корреспондент URA.RU.

«Сейчас мы делаем упор на продукцию от местных фермеров. Такие задачи поставлены. То же ирбитское молоко. У нас его практически нет, оно качественное, разнообразное…» — сказал Орлов. Вице-мэр по финансам Андрей Корюков поспешил возразить: «Очень далеко (видимо, он имел в виду, что поставлять продукты из Ирбита в Екатеринбург будет слишком дорого, так как расстояние между городами — 175 км, — прим. URA.RU)».

«Ничего подобного, Андрей Александрович. Я разговаривал с директором завода недавно, они готовы поставлять необходимое количество. У нас же была идея построить распределительный центр, я думаю, что они реализуют эту идею. Если мы им дадим гарантию, что мы будем для общего образования продукты заказывать. Их только это сдерживает», — ответил градоначальник.

Позднее директор городского департамента образования Константин Шевченко уточнил корреспонденту: городские власти готовы к переменам. «У нас же [в регионе] есть поставщики, которые комплексно и молоко производят, и зелень».

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В столовых школ и детсадов Екатеринбурга продукты от производителей из других регионов заменят на продукты от местных, свердловских, предприятий. Такую идею озвучил мэр Алексей Орлов во время обхода строящейся школы в микрорайоне Мичуринском, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас мы делаем упор на продукцию от местных фермеров. Такие задачи поставлены. То же ирбитское молоко. У нас его практически нет, оно качественное, разнообразное…» — сказал Орлов. Вице-мэр по финансам Андрей Корюков поспешил возразить: «Очень далеко (видимо, он имел в виду, что поставлять продукты из Ирбита в Екатеринбург будет слишком дорого, так как расстояние между городами — 175 км, — прим. URA.RU)». «Ничего подобного, Андрей Александрович. Я разговаривал с директором завода недавно, они готовы поставлять необходимое количество. У нас же была идея построить распределительный центр, я думаю, что они реализуют эту идею. Если мы им дадим гарантию, что мы будем для общего образования продукты заказывать. Их только это сдерживает», — ответил градоначальник. Позднее директор городского департамента образования Константин Шевченко уточнил корреспонденту: городские власти готовы к переменам. «У нас же [в регионе] есть поставщики, которые комплексно и молоко производят, и зелень».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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