В школах и детсадах Екатеринбурга массово заменят продукты. Во власти из-за этого спор

06 апреля 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Когда произойдут изменения, пока не ясно Фото: Анна Майорова © URA.RU В столовых школ и детсадов Екатеринбурга продукты от производителей из других регионов заменят на продукты от местных, свердловских, предприятий. Такую идею озвучил мэр Алексей Орлов во время обхода строящейся школы в микрорайоне Мичуринском, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас мы делаем упор на продукцию от местных фермеров. Такие задачи поставлены. То же ирбитское молоко. У нас его практически нет, оно качественное, разнообразное…» — сказал Орлов. Вице-мэр по финансам Андрей Корюков поспешил возразить: «Очень далеко (видимо, он имел в виду, что поставлять продукты из Ирбита в Екатеринбург будет слишком дорого, так как расстояние между городами — 175 км, — прим. URA.RU)». «Ничего подобного, Андрей Александрович. Я разговаривал с директором завода недавно, они готовы поставлять необходимое количество. У нас же была идея построить распределительный центр, я думаю, что они реализуют эту идею. Если мы им дадим гарантию, что мы будем для общего образования продукты заказывать. Их только это сдерживает», — ответил градоначальник. Позднее директор городского департамента образования Константин Шевченко уточнил корреспонденту: городские власти готовы к переменам. «У нас же [в регионе] есть поставщики, которые комплексно и молоко производят, и зелень». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В столовых школ и детсадов Екатеринбурга продукты от производителей из других регионов заменят на продукты от местных, свердловских, предприятий. Такую идею озвучил мэр Алексей Орлов во время обхода строящейся школы в микрорайоне Мичуринском, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас мы делаем упор на продукцию от местных фермеров. Такие задачи поставлены. То же ирбитское молоко. У нас его практически нет, оно качественное, разнообразное…» — сказал Орлов. Вице-мэр по финансам Андрей Корюков поспешил возразить: «Очень далеко (видимо, он имел в виду, что поставлять продукты из Ирбита в Екатеринбург будет слишком дорого, так как расстояние между городами — 175 км, — прим. URA.RU)». «Ничего подобного, Андрей Александрович. Я разговаривал с директором завода недавно, они готовы поставлять необходимое количество. У нас же была идея построить распределительный центр, я думаю, что они реализуют эту идею. Если мы им дадим гарантию, что мы будем для общего образования продукты заказывать. Их только это сдерживает», — ответил градоначальник. Позднее директор городского департамента образования Константин Шевченко уточнил корреспонденту: городские власти готовы к переменам. «У нас же [в регионе] есть поставщики, которые комплексно и молоко производят, и зелень».