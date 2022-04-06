Крупный бизнес Екатеринбурга просит у мэрии новые преференции

В мэрии говорят, что не слышали об инициативе застройщиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Застройщики Екатеринбурга нацеливаются на рынок нестационарной торговли. По словам источника URA.RU в предпринимательском сообществе, некоторые девелоперы якобы рассчитывают, что горадминистрация предоставит им преференцию — в виде внеконкурсного предоставления в аренду муниципальных участков рядом с новыми жилыми комплексами.

«Сейчас многие застройщики сдают под торговлю и услуги первые этажи ЖК, но это не приносит существенной прибыли — площади пустуют. При этом своими объектами девелоперы создают трафик на прилегающих территориях, и на нем потом зарабатывают сторонние предприниматели. Сейчас обсуждается, что мэрия могла бы предоставлять строителям, кто желает, землю под размещение киосков, павильонов без аукциона. Для этого необходимы поправки в действующие городские положения», — рассказал собеседник. По его словам, фактурной обратной связи от чиновников пока нет.

Одним из активных участников переговорного процесса называют компанию «Брусника». «Естественно, речь не идет о том, что [глава компании] Алексей Круковский вдруг заинтересовался такой мелочью. У каждого девелопера есть более мелкие партнеры, которые видят в этом перспективу», — уточнил собеседник.

При этом в пресс-службе «Брусники» корреспонденту сказали, что пока не слышали о чем-то подобном. Об этом же URA.RU заявили в комитете по товарному рынку.