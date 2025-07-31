Свердловчане стали реже жаловаться депутатам

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Людмила Бабушкина отметила рост вопросов о политике от свердловчан
Людмила Бабушкина отметила рост вопросов о политике от свердловчан Фото:

Количество обращений от свердловчан депутатам свердловского заксобрания сократилось на 30% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина считает, что это связано с открытой политикой врио губернатора региона Дениса Паслера.

«Жители Свердловской области обращаются к нам как в письменной форме, так и во время приемов депутатов. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, количество обращений уменьшилось более чем на 30%. На мой взгляд, это произошло потому, что глава региона сегодня очень открыто рассказывает о деятельности исполнительных органов власти, о своих планах, и о совместных планах и решениях депутатов и областного правительства», — рассказала Бабушкина во время пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, активнее стали делиться информацией с населением стали и сами депутаты в своих telegram-каналах. Она подчеркнула, что свердловчане получают от парламентариев ответы на вопросы, которые, возможно, хотели бы задать чиновникам.

«Если раньше вопросы труда и занятости были сначала на третьем месте, потом на пятом, затем на седьмом, то сегодня они на последнем месте в структуре обращений. Это говорит о том, что у нас нет большой проблемы с занятостью, эти вопросы перестали быть основополагающими. Больше задают вопросы о политике, о международной ситуации, о том, как наш регион, депутаты взаимодействуют и решают вопросы на международном уровне», — добавила Людмила Бабушкина.

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Количество обращений от свердловчан депутатам свердловского заксобрания сократилось на 30% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина считает, что это связано с открытой политикой врио губернатора региона Дениса Паслера. «Жители Свердловской области обращаются к нам как в письменной форме, так и во время приемов депутатов. Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, количество обращений уменьшилось более чем на 30%. На мой взгляд, это произошло потому, что глава региона сегодня очень открыто рассказывает о деятельности исполнительных органов власти, о своих планах, и о совместных планах и решениях депутатов и областного правительства», — рассказала Бабушкина во время пресс-конференции в ТАСС. По ее словам, активнее стали делиться информацией с населением стали и сами депутаты в своих telegram-каналах. Она подчеркнула, что свердловчане получают от парламентариев ответы на вопросы, которые, возможно, хотели бы задать чиновникам. «Если раньше вопросы труда и занятости были сначала на третьем месте, потом на пятом, затем на седьмом, то сегодня они на последнем месте в структуре обращений. Это говорит о том, что у нас нет большой проблемы с занятостью, эти вопросы перестали быть основополагающими. Больше задают вопросы о политике, о международной ситуации, о том, как наш регион, депутаты взаимодействуют и решают вопросы на международном уровне», — добавила Людмила Бабушкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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