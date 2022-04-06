Курганец сел в тюрьму за убийство младенца

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Курганский отец сел на 15 лет за убийство дочери Фото:

26-летнего жителя Кургана осудили на 15 лет за убийство собственной дочери. Окончательно решение принял Курганский областной суд. Об этом пишет прокуратура Курганской области.

Молодой отец в апреле 2021 года ночью проснулся от плача 8-месячной дочери. Согласно материалам суда, мужчина был в наркотическом опьянении. Он решил успокоить ребенка и дважды ударил девочку. «После того как ребенок стал задыхаться и хрипеть он [подсудимый] вызвал скорую помощь. Малышка скончалась в медицинском учреждении спустя несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

Мать ребенка не могла предотвратить трагедию в связи с тем, что находилась в больнице вместе с другим ребенком. Мужчина на суде свою вину не признавал, делая упор на версию, что дочь упала и стукнулась головой сама. Суд признал отца виновным в убийстве малолетнего и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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26-летнего жителя Кургана осудили на 15 лет за убийство собственной дочери. Окончательно решение принял Курганский областной суд. Об этом пишет прокуратура Курганской области. Молодой отец в апреле 2021 года ночью проснулся от плача 8-месячной дочери. Согласно материалам суда, мужчина был в наркотическом опьянении. Он решил успокоить ребенка и дважды ударил девочку. «После того как ребенок стал задыхаться и хрипеть он [подсудимый] вызвал скорую помощь. Малышка скончалась в медицинском учреждении спустя несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы», — сообщили подробности в пресс-службе ведомства. Мать ребенка не могла предотвратить трагедию в связи с тем, что находилась в больнице вместе с другим ребенком. Мужчина на суде свою вину не признавал, делая упор на версию, что дочь упала и стукнулась головой сама. Суд признал отца виновным в убийстве малолетнего и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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