Депутат Госдумы от ХМАО прокомментировал доклад Михаила Мишустина

Меры затрагивают ключевую отрасль округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель комитета по энергетике в Госдуме Павел Завальный прокомментировал доклад председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Представитель ХМАО в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» подчеркнул, что его волнуют меры, которые принимаются для поддержки энергетической отрасли.

«В условиях беспрецедентных финансовых и экономических ограничений, ценовой нестабильности, при очевидном снижении дисциплины платежей за энергоресурсы задача государства — обеспечить компаниям ТЭК доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме и на приемлемых условиях, причем и для крупных компаний, и для небольших. Ведь именно небольшим компаниям, тем же нефтесервисам, энергосбытовым организациям, в кризисных ситуациях приходится сложнее всего», — написал Завальный.

Мишустин сообщил, что необходимые решения уже принимаются. В их числе — льготное кредитование для небольших компаний. На субсидирование займов будет выделено 120 млрд. рублей. «Мы увидели, насколько системно, комплексно работает правительство, принимая не „реактивные“, а „проактивные“ решения, которые направлены не только на решения сегодняшних проблем, но и на будущее, на перспективу. Это вселяет уверенность, что наша страна, наша экономика выстоит под шквалом санкций», — отметил Завальный.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред в УрФО Якушев нашел источник сил для борьбы с санкциями в УрФО. Масштабные экономические ограничения введены против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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