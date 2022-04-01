Полпред Якушев нашел источник сил для борьбы с санкциями в УрФО

01 апреля 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев подключил вузы к борьбе с санкциями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Источником ресурсов для преодоления последствий санкций Запада станут уральские вузы и их научные разработки. Такую позицию выразил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев в ходе визита в Уральский федеральный университет, передает корреспондент URA.RU. По мнению полномочного представителя, именно ученые должны возглавить курс на импортозамещение. Якушев посетил УрФУ с обширной программой 1 апреля. Во время экскурсии полпреду показали лаборатории химико-фармацевтического центра — места, где под руководством прославленного химика Владимира Русинова разрабатывался препарат от коронавируса «Триазавирин». Общаясь с сотрудниками, Якушев дал понять: основной приоритет сейчас — разработка достойных аналогов импортных препаратов. «Я думаю, что сегодня настало время жестко поставить задачу, что у нас фармацевтика от импортных компонентов должна отказаться», — предложил полпред. Позднее, на встрече с профессорами и доцентами УрФУ, Якушев расширил эту мысль. «Ключевой вопрос для российской экономики в условиях санкционного давления — это импортозамещение. Нужны собственные разработки. Решения, пусть и более трудоемкие в исполнении, но полностью российские. И именно научное сообщество может стать генератором нестандартных и креативных проектов и идей и воплотить их в реальность», — обратился к ученым полпред. Рассуждая о возможностях вуза, Якушев напомнил, что УрФУ входит в Уральский научно-общественный центр (НОЦ), председателем наблюдательного совета которого является сам полпред. Проект был запущен в 2019 году, в нем также участвуют университеты Челябинска и Кургана. Полпред выразил мнение, что в условиях санкций совместные разработки участников НОЦ откроют для России новые возможности. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Из-за этого часть западных препаратов пропала с рынка. Минздрав и Минпромторг ранее заверили, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Источником ресурсов для преодоления последствий санкций Запада станут уральские вузы и их научные разработки. Такую позицию выразил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев в ходе визита в Уральский федеральный университет, передает корреспондент URA.RU. По мнению полномочного представителя, именно ученые должны возглавить курс на импортозамещение. Якушев посетил УрФУ с обширной программой 1 апреля. Во время экскурсии полпреду показали лаборатории химико-фармацевтического центра — места, где под руководством прославленного химика Владимира Русинова разрабатывался препарат от коронавируса «Триазавирин». Общаясь с сотрудниками, Якушев дал понять: основной приоритет сейчас — разработка достойных аналогов импортных препаратов. «Я думаю, что сегодня настало время жестко поставить задачу, что у нас фармацевтика от импортных компонентов должна отказаться», — предложил полпред. Позднее, на встрече с профессорами и доцентами УрФУ, Якушев расширил эту мысль. «Ключевой вопрос для российской экономики в условиях санкционного давления — это импортозамещение. Нужны собственные разработки. Решения, пусть и более трудоемкие в исполнении, но полностью российские. И именно научное сообщество может стать генератором нестандартных и креативных проектов и идей и воплотить их в реальность», — обратился к ученым полпред. Рассуждая о возможностях вуза, Якушев напомнил, что УрФУ входит в Уральский научно-общественный центр (НОЦ), председателем наблюдательного совета которого является сам полпред. Проект был запущен в 2019 году, в нем также участвуют университеты Челябинска и Кургана. Полпред выразил мнение, что в условиях санкций совместные разработки участников НОЦ откроют для России новые возможности. На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины многие страны ввели санкции в отношении России. Из-за этого часть западных препаратов пропала с рынка. Минздрав и Минпромторг ранее заверили, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем.