07 апреля 2022
06 апреля 2022

В выходные в Пермский край придет настоящая весна

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Городские виды. Пермь, спасо-преображенский собор, виды города пермь, весна в Перми
В Прикамье потеплеет до +15 градусов Фото:

В выходные дни, 9—10 апреля, в Пермском крае резко потеплеет. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +15 градусов.

«На регион начнет распространяться теплый воздух из Казахстана. Максимальная температура впервые с начала сезона повысится до +10…+15 градусов. Активизируется снеготаяние, в результате чего уже к началу новой недели снежный покров на ряде метеостанций южной части края разрушится», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

При этом в субботу ночью возможен небольшой мокрый снег, а днем — дождь. В воскресенье без осадков. Ветер ожидается южный, юго-восточный 2-7 м/с.

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В выходные дни, 9—10 апреля, в Пермском крае резко потеплеет. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +15 градусов. «На регион начнет распространяться теплый воздух из Казахстана. Максимальная температура впервые с начала сезона повысится до +10…+15 градусов. Активизируется снеготаяние, в результате чего уже к началу новой недели снежный покров на ряде метеостанций южной части края разрушится», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». При этом в субботу ночью возможен небольшой мокрый снег, а днем — дождь. В воскресенье без осадков. Ветер ожидается южный, юго-восточный 2-7 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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