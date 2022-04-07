В выходные в Пермский край придет настоящая весна

В Прикамье потеплеет до +15 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В выходные дни, 9—10 апреля, в Пермском крае резко потеплеет. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +15 градусов.

«На регион начнет распространяться теплый воздух из Казахстана. Максимальная температура впервые с начала сезона повысится до +10…+15 градусов. Активизируется снеготаяние, в результате чего уже к началу новой недели снежный покров на ряде метеостанций южной части края разрушится», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

При этом в субботу ночью возможен небольшой мокрый снег, а днем — дождь. В воскресенье без осадков. Ветер ожидается южный, юго-восточный 2-7 м/с.