Дом Гайдара в Екатеринбурге сдают в аренду

Исторический памятник архитектуры готовы отдать за 17 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге выставили дом детского писателя Аркадия Гайдара в аренду. Начальная цена торгов начинается с 17 тысяч рублей, сообщают на платформе «Тендер РТС».

«[Процедура] на право заключения договора аренды здания „Объект, поврежденный пожаром, назначение жилое“, общей площадью 210,1 квадратных метров», — говорится в документе торгов. Уточняется, что речь идет о здании, расположенном на улице Набережная Рабочей молодежи, д. 23 в Екатеринбурге.

Аукцион на исторический памятник архитектуры начался восьмого апреля в 10 часов утра по свердловскому времени. На данный момент на культурное здание, подверженное пожарам, претендует проектно-монтажная компания «ВК групп». Сейчас в доме писателя установлены современные пластиковые окна, крыша здания из кровельного железа заменена на металлочерепицу. В настоящее время первоначальная планировка усадьбы полностью утрачена.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил дом Гайдара в перечень объектов, которые обещают восстановить в рамках государственно-частного партнерства. В 2023—2024 годах власти города планируют провести научно-исследовательские работы по сохранению дома писателя.