Дом Гайдара в Екатеринбурге сдают в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, деревянный дом, зодчество, дом аркадия гайдара, набережная рабочей молодежи23
Исторический памятник архитектуры готовы отдать за 17 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге выставили дом детского писателя Аркадия Гайдара в аренду. Начальная цена торгов начинается с 17 тысяч рублей, сообщают на платформе «Тендер РТС».

«[Процедура] на право заключения договора аренды здания „Объект, поврежденный пожаром, назначение жилое“, общей площадью 210,1 квадратных метров», — говорится в документе торгов. Уточняется, что речь идет о здании, расположенном на улице Набережная Рабочей молодежи, д. 23 в Екатеринбурге.

Аукцион на исторический памятник архитектуры начался восьмого апреля в 10 часов утра по свердловскому времени. На данный момент на культурное здание, подверженное пожарам, претендует проектно-монтажная компания «ВК групп». Сейчас в доме писателя установлены современные пластиковые окна, крыша здания из кровельного железа заменена на металлочерепицу. В настоящее время первоначальная планировка усадьбы полностью утрачена.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил дом Гайдара в перечень объектов, которые обещают восстановить в рамках государственно-частного партнерства. В 2023—2024 годах власти города планируют провести научно-исследовательские работы по сохранению дома писателя.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге выставили дом детского писателя Аркадия Гайдара в аренду. Начальная цена торгов начинается с 17 тысяч рублей, сообщают на платформе «Тендер РТС». «[Процедура] на право заключения договора аренды здания „Объект, поврежденный пожаром, назначение жилое“, общей площадью 210,1 квадратных метров», — говорится в документе торгов. Уточняется, что речь идет о здании, расположенном на улице Набережная Рабочей молодежи, д. 23 в Екатеринбурге. Аукцион на исторический памятник архитектуры начался восьмого апреля в 10 часов утра по свердловскому времени. На данный момент на культурное здание, подверженное пожарам, претендует проектно-монтажная компания «ВК групп». Сейчас в доме писателя установлены современные пластиковые окна, крыша здания из кровельного железа заменена на металлочерепицу. В настоящее время первоначальная планировка усадьбы полностью утрачена. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил дом Гайдара в перечень объектов, которые обещают восстановить в рамках государственно-частного партнерства. В 2023—2024 годах власти города планируют провести научно-исследовательские работы по сохранению дома писателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...