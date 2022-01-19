Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках ГЧП Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках ГЧП деньги будут направлены на строительство школ, больниц, развитие туризма и сохранение объектов культурного наследия. Об этом стало известно из постановления губернатора, которое опубликовано на портале правовой информации.

Список объектов, по которым хотят заключить ГЧП:

Дом, в котором жил писатель Аркадий Гайдар на ул. Набережной Рабочей молодежи, 23 (сохранение ОКН),

Дом Маева на ул. Тургенева, 20-22 (сохранение ОКН)

Корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 на ул. Волгоградской, 186 (строительство),

Корпус специализированного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (реконструкция),

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (реконструкция и строительство объектов),

Гостиница «Исеть» (сохранение ОКН),

Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина на ул. Розы Люксембург, 62 (сохранение ОКН),

Школа на ул. Котельникова,5а (строительство),

Школа на Калинина, 37б в Верхней Пышме (строительство),

Земское училище в Нижнем Тагиле (сохранение ОКН),

Двухэтажный каменный особняк в Ирбите (сохранение ОКН),

Бывший дом Чистякова в Ирбите (сохранение ОКН),

Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (реконструкция и строительство центра планирования семьи и репродукции),

Усадебный дом в стиле классицизма на ул. Розы Люксембург, 64

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия готовит пять земельных участков. По замыслу властей, на этих территориях должны появиться школы, возведенные за счет застройщиков ГЧП.