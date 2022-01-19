Губернатор Куйвашев назвал 14 объектов, в которые вложится бизнес. В списке «Исеть» и дом Гайдара

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках ГЧП Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках ГЧП деньги будут направлены на строительство школ, больниц, развитие туризма и сохранение объектов культурного наследия. Об этом стало известно из постановления губернатора, которое опубликовано на портале правовой информации.

Список объектов, по которым хотят заключить ГЧП:

  • Дом, в котором жил писатель Аркадий Гайдар на ул. Набережной Рабочей молодежи, 23 (сохранение ОКН),
  • Дом Маева на ул. Тургенева, 20-22 (сохранение ОКН)
  • Корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 на ул. Волгоградской, 186 (строительство),
  • Корпус специализированного центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (реконструкция),
  • Горнолыжный комплекс «Гора Белая» (реконструкция и строительство объектов),
  • Гостиница «Исеть» (сохранение ОКН),
  • Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина на ул. Розы Люксембург, 62 (сохранение ОКН),
  • Школа на ул. Котельникова,5а (строительство),
  • Школа на Калинина, 37б в Верхней Пышме (строительство),
  • Земское училище в Нижнем Тагиле (сохранение ОКН),
  • Двухэтажный каменный особняк в Ирбите (сохранение ОКН),
  • Бывший дом Чистякова в Ирбите (сохранение ОКН),
  • Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (реконструкция и строительство центра планирования семьи и репродукции),
  • Усадебный дом в стиле классицизма на ул. Розы Люксембург, 64

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия готовит пять земельных участков. По замыслу властей, на этих территориях должны появиться школы, возведенные за счет застройщиков ГЧП.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках ГЧП деньги будут направлены на строительство школ, больниц, развитие туризма и сохранение объектов культурного наследия. Об этом стало известно из постановления губернатора, которое опубликовано на портале правовой информации. Список объектов, по которым хотят заключить ГЧП: Ранее URA.RU писало о том, что мэрия готовит пять земельных участков. По замыслу властей, на этих территориях должны появиться школы, возведенные за счет застройщиков ГЧП.
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