Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках ГЧП деньги будут направлены на строительство школ, больниц, развитие туризма и сохранение объектов культурного наследия. Об этом стало известно из постановления губернатора, которое опубликовано на портале правовой информации.
Список объектов, по которым хотят заключить ГЧП:
Дом, в котором жил писатель Аркадий Гайдар на ул. Набережной Рабочей молодежи, 23 (сохранение ОКН),
Дом Маева на ул. Тургенева, 20-22 (сохранение ОКН)
Корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 на ул. Волгоградской, 186 (строительство),
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил 14 объектов, которые могут построить или восстановить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках ГЧП деньги будут направлены на строительство школ, больниц, развитие туризма и сохранение объектов культурного наследия. Об этом стало известно из постановления губернатора, которое опубликовано на портале правовой информации. Список объектов, по которым хотят заключить ГЧП: Ранее URA.RU писало о том, что мэрия готовит пять земельных участков. По замыслу властей, на этих территориях должны появиться школы, возведенные за счет застройщиков ГЧП.