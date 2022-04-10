Вечный огонь ремонтировали в декабре 2020 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) разрушается внешняя отделка Вечного огня. В декабре 2020 года Вечный огонь ремонтировали. Об этом журналистам сообщили местные жители.

«Плита рухнула вчера вечером или сегодня. Вчера днем была на месте. В декабре 2020 Вечный огонь ремонтировали монтажной пеной», — сообщили жители в соцсети «Вконтакте», в группе «Вечерний Краснотурьинск». Журналисту URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации Краснотурьинского городского округа для получения комментария — никто не взял трубку.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге полиция задержала двух подростков, потушивших Вечный огонь. Директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева пояснила, что вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период.

Фото: «Вечерний Краснотурьинск»

Фото: «Вечерний Краснотурьинск»