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В свердловском городе разрушается Вечный огонь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, венки, день победы, вечный огонь
Вечный огонь ремонтировали в декабре 2020 года (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) разрушается внешняя отделка Вечного огня. В декабре 2020 года Вечный огонь ремонтировали. Об этом журналистам сообщили местные жители.

«Плита рухнула вчера вечером или сегодня. Вчера днем была на месте. В декабре 2020 Вечный огонь ремонтировали монтажной пеной», — сообщили жители в соцсети «Вконтакте», в группе «Вечерний Краснотурьинск». Журналисту URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации Краснотурьинского городского округа для получения комментария — никто не взял трубку.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге полиция задержала двух подростков, потушивших Вечный огонь. Директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева пояснила, что вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) разрушается внешняя отделка Вечного огня. В декабре 2020 года Вечный огонь ремонтировали. Об этом журналистам сообщили местные жители. «Плита рухнула вчера вечером или сегодня. Вчера днем была на месте. В декабре 2020 Вечный огонь ремонтировали монтажной пеной», — сообщили жители в соцсети «Вконтакте», в группе «Вечерний Краснотурьинск». Журналисту URA.RU не удалось дозвониться до приемной администрации Краснотурьинского городского округа для получения комментария — никто не взял трубку. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге полиция задержала двух подростков, потушивших Вечный огонь. Директор библиотечно-информационной системы Кургана Людмила Дорофеева пояснила, что вандалы портят объекты времен СССР из-за того, что мало знают про этот период.
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