11 мая 2025
10 мая 2025

В Свердловской области заметили редкую юбилейную монету

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск монет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Выпуск монет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Фото:

В Ирбите (Свердловская область) в одном из супермаркетов покупатель получил на сдачу 50 рублей из металла. Монета оказалась юбилейной, она приурочена к 80-летию Победы. Житель поделился находкой в социальных сетях.

«Сегодня на сдачу в супермаркете мне дали металлический полтинник. Такие монеты уже ходили в стране в 90-е», — передает слова горожанина telegram-канал «Инцидент ИРБИТ».

Недавно стало известно, что в банках Свердловской области обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Общая сумма подделанных денег превысила 138 тысяч рублей. Больше всего обнаружили ненастоящих купюр номиналом в 5000 рублей — 25 штук.

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В Ирбите (Свердловская область) в одном из супермаркетов покупатель получил на сдачу 50 рублей из металла. Монета оказалась юбилейной, она приурочена к 80-летию Победы. Житель поделился находкой в социальных сетях. «Сегодня на сдачу в супермаркете мне дали металлический полтинник. Такие монеты уже ходили в стране в 90-е», — передает слова горожанина telegram-канал «Инцидент ИРБИТ». Недавно стало известно, что в банках Свердловской области обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Общая сумма подделанных денег превысила 138 тысяч рублей. Больше всего обнаружили ненастоящих купюр номиналом в 5000 рублей — 25 штук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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