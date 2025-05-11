В Свердловской области заметили редкую юбилейную монету

В Ирбите (Свердловская область) в одном из супермаркетов покупатель получил на сдачу 50 рублей из металла. Монета оказалась юбилейной, она приурочена к 80-летию Победы. Житель поделился находкой в социальных сетях.
«Сегодня на сдачу в супермаркете мне дали металлический полтинник. Такие монеты уже ходили в стране в 90-е», — передает слова горожанина telegram-канал «Инцидент ИРБИТ».
Недавно стало известно, что в банках Свердловской области обнаружили 42 фальшивые банкноты и монеты. Общая сумма подделанных денег превысила 138 тысяч рублей. Больше всего обнаружили ненастоящих купюр номиналом в 5000 рублей — 25 штук.
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