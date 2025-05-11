11 мая 2025

«Уралхиммаш» отправил в Белоруссию оборудование для переработки аммиака

© Служба новостей «URA.RU»
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Колонны изготавливали больше года
Колонны изготавливали больше года Фото:

Завод «Уралхиммаш» (входит в Группу Синара) изготовил и отгрузил отпарную и сатурационную колонны для реконструкции цеха производства аммиака на одном из крупнейших предприятий химпромышленности Белоруссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы Синара».

«Изготовленное нами оборудование позволит заказчику провести модернизацию агрегата производства аммиака и повысить его производительность на 30%», — отметил генеральный директор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко.

В компании уточнили, что для изготовления колонн использовали специальную коррозионностойкую сталь, выдерживающую высокие температуры. Диаметр отпарной колонны составляет 1,5 метра при длине более 30 метров, вес — 68 тонн. Сатурационная колонна имеет диаметр 1,8 метра, длину более 25 метров и весит 64 тонны. Изготовление оборудования заняло более года, доставка осуществлялась специализированными железнодорожными транспортерами.

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Завод «Уралхиммаш» (входит в Группу Синара) изготовил и отгрузил отпарную и сатурационную колонны для реконструкции цеха производства аммиака на одном из крупнейших предприятий химпромышленности Белоруссии . Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы Синара». «Изготовленное нами оборудование позволит заказчику провести модернизацию агрегата производства аммиака и повысить его производительность на 30%», — отметил генеральный директор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко. В компании уточнили, что для изготовления колонн использовали специальную коррозионностойкую сталь, выдерживающую высокие температуры. Диаметр отпарной колонны составляет 1,5 метра при длине более 30 метров, вес — 68 тонн. Сатурационная колонна имеет диаметр 1,8 метра, длину более 25 метров и весит 64 тонны. Изготовление оборудования заняло более года, доставка осуществлялась специализированными железнодорожными транспортерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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