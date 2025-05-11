«Уралхиммаш» отправил в Белоруссию оборудование для переработки аммиака

Завод «Уралхиммаш» (входит в Группу Синара) изготовил и отгрузил отпарную и сатурационную колонны для реконструкции цеха производства аммиака на одном из крупнейших предприятий химпромышленности Белоруссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Группы Синара».
«Изготовленное нами оборудование позволит заказчику провести модернизацию агрегата производства аммиака и повысить его производительность на 30%», — отметил генеральный директор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко.
В компании уточнили, что для изготовления колонн использовали специальную коррозионностойкую сталь, выдерживающую высокие температуры. Диаметр отпарной колонны составляет 1,5 метра при длине более 30 метров, вес — 68 тонн. Сатурационная колонна имеет диаметр 1,8 метра, длину более 25 метров и весит 64 тонны. Изготовление оборудования заняло более года, доставка осуществлялась специализированными железнодорожными транспортерами.
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