Паслер дал важное задание муниципалитетам после Дня Победы

Врио губернатора Паслер поручил привести в порядок аллею Славы в Невьянске

12 мая 2025 в 13:19 Размер текста - 17 +

Денис Паслер и Артем Жога высказались о Дне Победы в Свердловской области Фото: Размик Закарян © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер поручил привести в порядок аллею Славы в Невьянске (Свердловская область). Об этом он сообщил в telegram-канале. По его словам, к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне у муниципалитетов стояла задача — привести в порядок памятники, аллеи и захоронения героев. Справились с этим не все. «Поручил своему заместителю Сергею Швиндту совместно с муниципалитетом разобраться и доложить: почему аллея не была обновлена к главному празднику страны и когда это будет сделано. Недопустимо, чтобы памятные места содержались в неудовлетворительном состоянии», — написал Паслер. Невьянск не единственный город, в котором есть такая проблема. О жалобах свердловчан о ненадлежащем состоянии военных мемориалов также сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. «Напоминаю, в начале года президент [Владимир Путин] поручил привести в порядок все подобные объекты ко Дню Победы. Необходимо разобраться, почему этого не было сделано, и оперативно провести необходимые работы», — цитирует Жогу telergam-канал «УрФО_ИНФО». Этот вопрос Жога держит на контроле. Кроме того, полпред поблагодарил чиновников за проведение мероприятий, посвященных годовщине. По его словам, они прошли на высоком уровне. Серьезных происшествий не зафиксировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер поручил привести в порядок аллею Славы в Невьянске (Свердловская область). Об этом он сообщил в telegram-канале. По его словам, к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне у муниципалитетов стояла задача — привести в порядок памятники, аллеи и захоронения героев. Справились с этим не все. «Поручил своему заместителю Сергею Швиндту совместно с муниципалитетом разобраться и доложить: почему аллея не была обновлена к главному празднику страны и когда это будет сделано. Недопустимо, чтобы памятные места содержались в неудовлетворительном состоянии», — написал Паслер. Невьянск не единственный город, в котором есть такая проблема. О жалобах свердловчан о ненадлежащем состоянии военных мемориалов также сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога. «Напоминаю, в начале года президент [Владимир Путин] поручил привести в порядок все подобные объекты ко Дню Победы. Необходимо разобраться, почему этого не было сделано, и оперативно провести необходимые работы», — цитирует Жогу telergam-канал «УрФО_ИНФО». Этот вопрос Жога держит на контроле. Кроме того, полпред поблагодарил чиновников за проведение мероприятий, посвященных годовщине. По его словам, они прошли на высоком уровне. Серьезных происшествий не зафиксировано.