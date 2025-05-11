В Верхней Пышме прогремели выстрелы. Видео

В Верхней Пышме прошла реконструкция взятия Берлина

12 мая 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

Историки разыграли реконструкцию событий в Берлине в мае 1945 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В Верхней Пышме (Свердловская область) на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» прошла реконструкция Берлинской операции 1945 года. В ней приняли участие военно-исторические клубы не только из Свердловской, но и Тюменской областей. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Реконструкторы в униформе времен Великой Отечественной войны разыграли один из самых значимых эпизодов той поры. Зрители смогли почувствовать атмосферу военного времени, ощутить, что чувствовали советские солдаты и мирные жители в тот год. Кроме того, для гостей мероприятия был организован концерт и работа полевой кухни», — сообщили в пресс-службе. Как видно на кадрах, реконструкторы воссоздали эпизод боя за Берлин, когда советские войска прорывались к Рейхстагу, чтобы водрузить знамя Победы. Красноармейцы при поддержке бронетехники штурмовали одну из укрепленных позиций немцев. «Приехали военно-исторические клубы из Екатеринбурга, Тюмени, Ревды, Нижнего Тагила. Получился хороший фестиваль, который собрал энтузиастов, знатоков истории нашего региона», — отметил руководитель регионального отделения военно-исторического общества Александр Емельянов. «Я всегда интересовался историей родного края, выступал много раз с докладами перед одноклассниками. Участие в подобных мероприятиях помогало мне в учебе, например, я хорошо написал ЕГЭ. У меня по истории 100 баллов, и я смог в дальнейшем поступить в вуз мечты», — рассказал один из участников реконструкции Матвей Чигинцев. В числе зрителей, наблюдавших за ожившими событиями, были военные, юнармейцы, участники СВО, ветераны военной службы и простые жители. Многие из них пришли целыми семьями с детьми. «Я в первый раз на таком мероприятии, меня впечатлило. Поначалу мы вскрикивали, вздрагивали, но эмоции остались только положительные», — призналась одна из зрительниц Екатерина, которая была на реконструкции с дочерьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» прошла реконструкция Берлинской операции 1945 года. В ней приняли участие военно-исторические клубы не только из Свердловской, но и Тюменской областей. Подробности URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). «Реконструкторы в униформе времен Великой Отечественной войны разыграли один из самых значимых эпизодов той поры. Зрители смогли почувствовать атмосферу военного времени, ощутить, что чувствовали советские солдаты и мирные жители в тот год. Кроме того, для гостей мероприятия был организован концерт и работа полевой кухни», — сообщили в пресс-службе. Как видно на кадрах, реконструкторы воссоздали эпизод боя за Берлин, когда советские войска прорывались к Рейхстагу, чтобы водрузить знамя Победы. Красноармейцы при поддержке бронетехники штурмовали одну из укрепленных позиций немцев. «Приехали военно-исторические клубы из Екатеринбурга, Тюмени, Ревды, Нижнего Тагила. Получился хороший фестиваль, который собрал энтузиастов, знатоков истории нашего региона», — отметил руководитель регионального отделения военно-исторического общества Александр Емельянов. «Я всегда интересовался историей родного края, выступал много раз с докладами перед одноклассниками. Участие в подобных мероприятиях помогало мне в учебе, например, я хорошо написал ЕГЭ. У меня по истории 100 баллов, и я смог в дальнейшем поступить в вуз мечты», — рассказал один из участников реконструкции Матвей Чигинцев. В числе зрителей, наблюдавших за ожившими событиями, были военные, юнармейцы, участники СВО, ветераны военной службы и простые жители. Многие из них пришли целыми семьями с детьми. «Я в первый раз на таком мероприятии, меня впечатлило. Поначалу мы вскрикивали, вздрагивали, но эмоции остались только положительные», — призналась одна из зрительниц Екатерина, которая была на реконструкции с дочерьми.