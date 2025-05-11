11 мая 2025

Свердловчанина наказали за комментарии про военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург , военная техника, военные, сапер, мины, разминирование, военная колонна, репетиция военного парада
Пользователь писал негативные комментарии в адрес ВС РФ Фото:

В Невьянске (Свердловская область) оштрафовали Александра М., который в соцсетях разместил несколько комментариев, дискредитирующих российскую армию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Невьянский горсуд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в инстанции.

Свою вину мужчина признал. Он может обжаловать решение в Свердловском облсуде.

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В Невьянске (Свердловская область) оштрафовали Александра М., который в соцсетях разместил несколько комментариев, дискредитирующих российскую армию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. «Невьянский горсуд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в инстанции. Свою вину мужчина признал. Он может обжаловать решение в Свердловском облсуде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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