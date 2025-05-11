Свердловчанина наказали за комментарии про военных

Пользователь писал негативные комментарии в адрес ВС РФ
В Невьянске (Свердловская область) оштрафовали Александра М., который в соцсетях разместил несколько комментариев, дискредитирующих российскую армию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Невьянский горсуд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в инстанции.
Свою вину мужчина признал. Он может обжаловать решение в Свердловском облсуде.
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