Свердловчанина наказали за комментарии про военных

12 мая 2025 в 10:25 Размер текста - 17 +

Пользователь писал негативные комментарии в адрес ВС РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В Невьянске (Свердловская область) оштрафовали Александра М., который в соцсетях разместил несколько комментариев, дискредитирующих российскую армию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. «Невьянский горсуд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в инстанции. Свою вину мужчина признал. Он может обжаловать решение в Свердловском облсуде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Невьянске (Свердловская область) оштрафовали Александра М., который в соцсетях разместил несколько комментариев, дискредитирующих российскую армию. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. «Невьянский горсуд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», — сообщили в инстанции. Свою вину мужчина признал. Он может обжаловать решение в Свердловском облсуде.