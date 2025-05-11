11 мая 2025
10 мая 2025

На улицах Екатеринбурга заметили итальянский спорткар за десятки миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Самое дешевое авто продают за 20,5 миллионов рублей
Самое дешевое авто продают за 20,5 миллионов рублей Фото:

На одной из парковок жители Екатеринбурга обнаружили крайне дорогой спорткар Lamborghini Huracan. В среднем цена такой машины составляет 30 миллионов рублей. Своей находкой жители города поделились в социальных сетях.

Lamborghini Huracan впервые сошел с конвейера в 2014 году в качестве преемника модели Gallardo. Спорткар оснащен атмосферным 5,2-литровым V10 двигателем мощностью до 640 лошадиных сил. Модель обладает полным или задним приводом и способна разгоняться до 100 километров в час менее чем за три секунды.

Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу внедорожник Rolls-Royce Cullinan из сегмента ультра-люкс за 32,2 миллиона рублей, который доставляют под заказ из Кореи. Подобные автомобили редко встречаются на дорогах города и считаются эксклюзивными для российского рынка.

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На одной из парковок жители Екатеринбурга обнаружили крайне дорогой спорткар Lamborghini Huracan. В среднем цена такой машины составляет 30 миллионов рублей. Своей находкой жители города поделились в социальных сетях. Lamborghini Huracan впервые сошел с конвейера в 2014 году в качестве преемника модели Gallardo. Спорткар оснащен атмосферным 5,2-литровым V10 двигателем мощностью до 640 лошадиных сил. Модель обладает полным или задним приводом и способна разгоняться до 100 километров в час менее чем за три секунды. Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу внедорожник Rolls-Royce Cullinan из сегмента ультра-люкс за 32,2 миллиона рублей, который доставляют под заказ из Кореи. Подобные автомобили редко встречаются на дорогах города и считаются эксклюзивными для российского рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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