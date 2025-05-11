На одной из парковок жители Екатеринбурга обнаружили крайне дорогой спорткар Lamborghini Huracan. В среднем цена такой машины составляет 30 миллионов рублей. Своей находкой жители города поделились в социальных сетях.
Lamborghini Huracan впервые сошел с конвейера в 2014 году в качестве преемника модели Gallardo. Спорткар оснащен атмосферным 5,2-литровым V10 двигателем мощностью до 640 лошадиных сил. Модель обладает полным или задним приводом и способна разгоняться до 100 километров в час менее чем за три секунды.
Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу внедорожник Rolls-Royce Cullinan из сегмента ультра-люкс за 32,2 миллиона рублей, который доставляют под заказ из Кореи. Подобные автомобили редко встречаются на дорогах города и считаются эксклюзивными для российского рынка.
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