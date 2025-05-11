В Краснотурьинске (Свердловская область) вечером 11 мая район Суходойка остался без электроснабжения из-за ДТП. Водитель сбил бетонный столб линии электропередачи, что привело к отключению света. Жители города подозревают, что мужчина за рулем мог быть пьян. Кадры аварии опубликовали в группе «ВКонтакте».
«Пьяным водилам надо давать не штраф и лишение прав, а реальный срок уже, раз не понимают. А если бы люди шли, боимся представить, что бы было», — негодует Юлия Юрченко в социальной сети «ВКонтакте». «Автору регистратора крупно повезло, пять секунд и либо в лоб, либо в бочину», — написал пользователь Анатолий Геннадьевич в сообществе «Инцидент Краснотурьинск».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!