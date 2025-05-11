11 мая 2025

Жители свердловского города лишились электричества из-за ДТП. Видео

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В результате аварии бетонный столб упал на авто
В результате аварии бетонный столб упал на авто Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) вечером 11 мая район Суходойка остался без электроснабжения из-за ДТП. Водитель сбил бетонный столб линии электропередачи, что привело к отключению света. Жители города подозревают, что мужчина за рулем мог быть пьян. Кадры аварии опубликовали в группе «ВКонтакте».

«Пьяным водилам надо давать не штраф и лишение прав, а реальный срок уже, раз не понимают. А если бы люди шли, боимся представить, что бы было», — негодует Юлия Юрченко в социальной сети «ВКонтакте». «Автору регистратора крупно повезло, пять секунд и либо в лоб, либо в бочину», — написал пользователь Анатолий Геннадьевич в сообществе «Инцидент Краснотурьинск». 

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В Краснотурьинске (Свердловская область) вечером 11 мая район Суходойка остался без электроснабжения из-за ДТП. Водитель сбил бетонный столб линии электропередачи, что привело к отключению света. Жители города подозревают, что мужчина за рулем мог быть пьян. Кадры аварии опубликовали в группе «ВКонтакте». «Пьяным водилам надо давать не штраф и лишение прав, а реальный срок уже, раз не понимают. А если бы люди шли, боимся представить, что бы было», — негодует Юлия Юрченко в социальной сети «ВКонтакте». «Автору регистратора крупно повезло, пять секунд и либо в лоб, либо в бочину», — написал пользователь Анатолий Геннадьевич в сообществе «Инцидент Краснотурьинск». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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