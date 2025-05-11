Появилось видео жуткой аварии на свердловской трассе, где погибли двое

ЧП произошло на 87 км трассы Екатеринбург-Тюмень (архивное фото)
В свердловской ГАИ показали кадры жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, где погибли двое. Еще троих осмотрели врачи.
Смертельная авария произошла вечером 11 мая. По данным ведомства, 30-летний водитель Ford Fiesta выехал на встречку и врезался в Volvo. После столкновения автомобиль отбросило на другую машину. «Водитель Ford и его 25-летняя супруга скончались на месте происшествия», — сказали URA.RU в горГАИ.
Водитель грузовика Volvo направлялся из Тюмени в Екатеринбург. Силовики организовали проверку по данному происшествию.
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