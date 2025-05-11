11 мая 2025

Появилось видео жуткой аварии на свердловской трассе, где погибли двое

В аварии на свердловской трассе погибли два человека, еще троих забрали медики
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на 87 км трассы Екатеринбург-Тюмень (архивное фото) Фото:

В свердловской ГАИ показали кадры жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, где погибли двое. Еще троих осмотрели врачи.

Смертельная авария произошла вечером 11 мая. По данным ведомства, 30-летний водитель Ford Fiesta выехал на встречку и врезался в Volvo. После столкновения автомобиль отбросило на другую машину. «Водитель Ford и его 25-летняя супруга скончались на месте происшествия», — сказали URA.RU в горГАИ.

Водитель грузовика Volvo направлялся из Тюмени в Екатеринбург. Силовики организовали проверку по данному происшествию.

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В свердловской ГАИ показали кадры жуткой аварии на трассе Екатеринбург-Тюмень, где погибли двое. Еще троих осмотрели врачи. Смертельная авария произошла вечером 11 мая. По данным ведомства, 30-летний водитель Ford Fiesta выехал на встречку и врезался в Volvo. После столкновения автомобиль отбросило на другую машину. «Водитель Ford и его 25-летняя супруга скончались на месте происшествия», — сказали URA.RU в горГАИ. Водитель грузовика Volvo направлялся из Тюмени в Екатеринбург. Силовики организовали проверку по данному происшествию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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