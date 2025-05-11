Арестован подельник свердловского бизнесмена, которого поймали за убийство 17-летней давности

В Екатеринбурге отправили под стражу подельника бизнесмена Нагорных

Решение принял Ленинский районный суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге арестовали Андрея Кайгородова — второго фигуранта по делу об убийстве 17-летней давности в свердловском Артемовском. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде.

«Меру пресечения Кайгородову избрали 8 мая. В следственном изоляторе он будет до 5 июля», — сказали в суде.

Об аресте предпринимателя Павла Нагорных агентство сообщило 8 мая. По словам источника URA.RU, вместе с ним задержали двух его товарищей (судьба третьего фигуранта пока не известна). Силовики вменяют Нагорных две тяжких статьи Уголовного кодекса РФ: ч. 4 ст. 111 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности) и п. «б» ч. 2 ст. 105 (Убийство).

По версии следствия, в 2008 году он с друзьями жестоко избил мужчину. Последний позже скончался в больнице. Друг Павла собирался сдаться полиции и рассказать о случившемся, но Нагорных якобы приказал его убить. Тело, предположительно, закопали в лесу. Все, что известно о коммерсанте, — в материале URA.RU.