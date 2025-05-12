На челябинской границе запретили провоз 15 тонн китайского манго для свердловчан

На границе Казахстана с Челябинской области Россельхознадзор отказался пропускать 15,3 тонны китайского манго, которое везли в Свердловскую область. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, фрукты перевозчик попал под административную статью.
«Установили разночтения в информации о партия свежего манго. Данные в фитосанитарном сертификате и товаро-сопроводительных документах различались. Продукцию к ввозу не допустили, вернув на территорию сопредельного государства», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
С 5 по 11 мая на российско-казахстанском участке границы выявили и другие нарушения. Всего сотрудники службы запретили ввоз трех партий растительной продукции общей массой 56 тонн. В двух других везли белокочанную капусту весом 41 тонна. Груз также предназначался для покупателей в Свердловской области. Перевозчики нарушили международные фитосанитарные нормы, перевозя капусту навалом. На транспортников также составили протоколы об административных правонарушениях.
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