Свердловский боец СВО остался без выплат за боевую награду

Участник российской спецоперации на Украине из Краснотурьинска Сергей П. спустя два года получил выплату за боевую награду. В этом ему помог депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Ко мне обратилась супруга Сергея с вопросом, почему ее мужу, находящемуся на СВО, вот уже который месяц выплачивают только 22 тысячи рублей и второй год не могут перечислить выплату за ведомственную награду. <…> Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, в ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО», — написал Иванов.
Боец имеет медаль «За боевые отличия». Приказ о получении награды был подписан еще в июле 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!