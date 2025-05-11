Свердловский боец СВО остался без выплат за боевую награду

12 мая 2025 в 13:38 Размер текста - 17 +

Военному помог депутат Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник российской спецоперации на Украине из Краснотурьинска Сергей П. спустя два года получил выплату за боевую награду. В этом ему помог депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Ко мне обратилась супруга Сергея с вопросом, почему ее мужу, находящемуся на СВО, вот уже который месяц выплачивают только 22 тысячи рублей и второй год не могут перечислить выплату за ведомственную награду. <…> Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, в ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО», — написал Иванов. Боец имеет медаль «За боевые отличия». Приказ о получении награды был подписан еще в июле 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник российской спецоперации на Украине из Краснотурьинска Сергей П. спустя два года получил выплату за боевую награду. В этом ему помог депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Ко мне обратилась супруга Сергея с вопросом, почему ее мужу, находящемуся на СВО, вот уже который месяц выплачивают только 22 тысячи рублей и второй год не могут перечислить выплату за ведомственную награду. <…> Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, в ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО», — написал Иванов. Боец имеет медаль «За боевые отличия». Приказ о получении награды был подписан еще в июле 2023 года.