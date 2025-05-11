11 мая 2025

Свердловский боец СВО остался без выплат за боевую награду

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, военные сборы, мобилизация, мобилизованные
Военному помог депутат Госдумы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник российской спецоперации на Украине из Краснотурьинска Сергей П. спустя два года получил выплату за боевую награду. В этом ему помог депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Ко мне обратилась супруга Сергея с вопросом, почему ее мужу, находящемуся на СВО, вот уже который месяц выплачивают только 22 тысячи рублей и второй год не могут перечислить выплату за ведомственную награду. <…> Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, в ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО», — написал Иванов.

Боец имеет медаль «За боевые отличия». Приказ о получении награды был подписан еще в июле 2023 года.

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Участник российской спецоперации на Украине из Краснотурьинска Сергей П. спустя два года получил выплату за боевую награду. В этом ему помог депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Ко мне обратилась супруга Сергея с вопросом, почему ее мужу, находящемуся на СВО, вот уже который месяц выплачивают только 22 тысячи рублей и второй год не могут перечислить выплату за ведомственную награду. <…> Направил запрос в военную прокуратуру ЦВО, в ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО», — написал Иванов. Боец имеет медаль «За боевые отличия». Приказ о получении награды был подписан еще в июле 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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