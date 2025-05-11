11 мая 2025

Грудничок внезапно скончался в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, детство, дети, руки ребенка
Ребенку было три месяца (архивное фото) Фото:

В Нижних Сергах (Свердловская область) внезапно скончался малолетний ребенок. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

По его данным, мальчику было всего три месяца. «Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — отметил собеседник агентства. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме отказались.

Мальчик был третьим ребенком в семье. В последнее время он отказывался от еды и терял в весе, но родители не обращались к врачам. В больнице его привезли, когда заметили, что малыш не дышит в кроватке, пишет Е1.ru.

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В Нижних Сергах (Свердловская область) внезапно скончался малолетний ребенок. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его данным, мальчику было всего три месяца. «Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — отметил собеседник агентства. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме отказались. Мальчик был третьим ребенком в семье. В последнее время он отказывался от еды и терял в весе, но родители не обращались к врачам. В больнице его привезли, когда заметили, что малыш не дышит в кроватке, пишет Е1.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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