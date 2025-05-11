Грудничок внезапно скончался в Свердловской области

12 мая 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

Ребенку было три месяца (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижних Сергах (Свердловская область) внезапно скончался малолетний ребенок. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его данным, мальчику было всего три месяца. «Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — отметил собеседник агентства. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме отказались. Мальчик был третьим ребенком в семье. В последнее время он отказывался от еды и терял в весе, но родители не обращались к врачам. В больнице его привезли, когда заметили, что малыш не дышит в кроватке, пишет Е1.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижних Сергах (Свердловская область) внезапно скончался малолетний ребенок. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. По его данным, мальчику было всего три месяца. «Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — отметил собеседник агентства. В свердловском СУ СКР от комментариев по теме отказались. Мальчик был третьим ребенком в семье. В последнее время он отказывался от еды и терял в весе, но родители не обращались к врачам. В больнице его привезли, когда заметили, что малыш не дышит в кроватке, пишет Е1.ru.