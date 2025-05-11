Мишустин дал высокую должность бывшему свердловскому министру

Новым торговым представителем России в Индии стал бывший министр внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.
Политическую карьеру он начинал в Екатеринбурге. Работал экспертом-консультантом по международным связям, начальником отдела проектов и международного сотрудничества НКО «Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа».
В 2013 году он занял пост министра внешнеэкономических связей Свердловской области, сменив Александра Харлова. В 2018-м перебрался в Москву, где стал замдиректора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ.
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