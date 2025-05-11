11 мая 2025

Мишустин дал высокую должность бывшему свердловскому министру

Новым торгпредом РФ в Индии стал свердловчанин Соболев
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, соболев андрей
Андрей Соболев начинал политическую карьеру в Екатеринбурге Фото:

Новым торговым представителем России в Индии стал бывший министр внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Политическую карьеру он начинал в Екатеринбурге. Работал экспертом-консультантом по международным связям, начальником отдела проектов и международного сотрудничества НКО «Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа».

В 2013 году он занял пост министра внешнеэкономических связей Свердловской области, сменив Александра Харлова. В 2018-м перебрался в Москву, где стал замдиректора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ.

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Новым торговым представителем России в Индии стал бывший министр внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Политическую карьеру он начинал в Екатеринбурге. Работал экспертом-консультантом по международным связям, начальником отдела проектов и международного сотрудничества НКО «Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа». В 2013 году он занял пост министра внешнеэкономических связей Свердловской области, сменив Александра Харлова. В 2018-м перебрался в Москву, где стал замдиректора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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