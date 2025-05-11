Мишустин дал высокую должность бывшему свердловскому министру

Новым торгпредом РФ в Индии стал свердловчанин Соболев

12 мая 2025 в 12:24 Размер текста - 17 +

Андрей Соболев начинал политическую карьеру в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым торговым представителем России в Индии стал бывший министр внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Политическую карьеру он начинал в Екатеринбурге. Работал экспертом-консультантом по международным связям, начальником отдела проектов и международного сотрудничества НКО «Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа». В 2013 году он занял пост министра внешнеэкономических связей Свердловской области, сменив Александра Харлова. В 2018-м перебрался в Москву, где стал замдиректора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым торговым представителем России в Индии стал бывший министр внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации. Политическую карьеру он начинал в Екатеринбурге. Работал экспертом-консультантом по международным связям, начальником отдела проектов и международного сотрудничества НКО «Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского федерального округа». В 2013 году он занял пост министра внешнеэкономических связей Свердловской области, сменив Александра Харлова. В 2018-м перебрался в Москву, где стал замдиректора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ.