Мэрия из ХМАО разработала план спасения бизнеса

В плане развития экономики 34 пункта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мэрия Нижневартовского района поможет местным предпринимателям снизить влияние санкций на их бизнес. Для этого она создала особый комплекс мер, о чем URA.RU рассказали в администрации Нижневартовского района.

«В районе действуют 10 различных мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства исключительно за счет средств бюджета района. Также предусматриваются дополнительно новые преференции для частного бизнеса. Планом предлагается отсрочка субъектам малого и среднего предпринимательства арендной платы, приостановление административных проверок частных компаний до конца 2022 года. Мы рекомендуем заказчикам в рамках муниципальных закупок устанавливать минимальное значение процента обеспечения заявок на участие в закупках не более 0,5%», — рассказали в мэрии.

По информации администрации, в скором времени в оперативном режиме в районе заработает горячая линия для обращений предпринимателей. Кроме того, сейчас чиновники активно изучают рынок, чтобы определить, какие предприятия в районе несут существенные риски из-за санкций, мониторят цены в магазинах.

В мэрии также отметили, что в условиях кризиса не будут урезаны программные мероприятия по программе «Социальная поддержка жителей Нижневартовского района». Наоборот, рассматривается увеличение размера выплат для поддержки социально незащищенных слоев населения. Мэрия Нижневартовского района разработала спецдокумент из-за санкций. В плане развития экономики 34 пункта.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Нижневартовска также разработала спецдокумент из-за санкций. В плане развития экономики 25 пунктов, которые содержат меры поддержки граждан и бизнеса. Необходимость создания таких документов возникла после того, как страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории.

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