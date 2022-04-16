СМИ: Европа в опасности из-за антироссийской политики США

17 апреля 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

США используют ситуацию на Украине в качестве рекламы НАТО, отмечает Global Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU Антироссийская политика США из-за конфликта на Украине подтолкнет Европу к хаосу. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times. «Америка использует украинский конфликт в качестве рекламы НАТО. При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России», — пишет Global Times. По словам авторов статьи, такая политика США приведет Европу к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет ее к хаосу. В материале отмечается, что кризис на Украине вызван отчасти расширением НАТО на восток и агрессивной риторикой, основанной на идее «противостояния России». Издание пишет, что достижение мира и порядка в Европе возможно лишь после прекращения нападок на Москву и признания нейтралитета Украины. Ранее сообщалось, что в Азии начали опасаться возрождения западного колониализма. В этом уверен бывший австралийский дипломат, трижды занимавший пост заместителя посла в Китае в 1974—1976 годах и директора китайского отдела министерства иностранных дел Джон Ландер. Власти Китая уже выступили против расширения НАТО. Они считают, что это не способствует глобальной безопасности и стабильности. Там подчеркнули, что спустя тридцать лет после окончания «холодной войны» НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Вместе с тем, такое решение было принято после того, как США и НАТО отказались давать России гарантии о нерасширении НАТО на восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Антироссийская политика США из-за конфликта на Украине подтолкнет Европу к хаосу. Об этом говорится в статье китайского издания Global Times. «Америка использует украинский конфликт в качестве рекламы НАТО. При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России», — пишет Global Times. По словам авторов статьи, такая политика США приведет Европу к чувству коллективной незащищенности и еще больше подтолкнет ее к хаосу. В материале отмечается, что кризис на Украине вызван отчасти расширением НАТО на восток и агрессивной риторикой, основанной на идее «противостояния России». Издание пишет, что достижение мира и порядка в Европе возможно лишь после прекращения нападок на Москву и признания нейтралитета Украины. Ранее сообщалось, что в Азии начали опасаться возрождения западного колониализма. В этом уверен бывший австралийский дипломат, трижды занимавший пост заместителя посла в Китае в 1974—1976 годах и директора китайского отдела министерства иностранных дел Джон Ландер. Власти Китая уже выступили против расширения НАТО. Они считают, что это не способствует глобальной безопасности и стабильности. Там подчеркнули, что спустя тридцать лет после окончания «холодной войны» НАТО продолжает расширять свою географию и диапазон операций, занимается блоковой политикой и конфронтацией. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида украинских властей. Вместе с тем, такое решение было принято после того, как США и НАТО отказались давать России гарантии о нерасширении НАТО на восток.