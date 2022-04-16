На севере Пермского края сожгли дома переселенцев

Жители покинули поселок в 2021 году по программе переселения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Лель Гайнского муниципального округа (Пермский край) сгорели дома жителей, покинувших поселок в 2021 году по программе переселения. Об этом сообщается в группе «Моя родина-Гайны». Местные жители предполагают, что кто-то намеренно поджег оставленные дома и строения, которые можно было использовать для развития туристической инфраструктуры.

«Никто не слышал, почему сжигают дома и все строения в поселке Лель? Там, наверное, могли остаться какие-то вещи переселенцев. А общественные здания, к примеру, можно было использовать для развития туристической инфраструктуры на территории округа», — написал очевидец Юрий Савельев.

В комментариях одна из жительниц, Нина Созонова, назвала случившееся «самоуправством». Она отметила, что за дома переселенцев отвечает администрация округа. «Имуществом, в виде принятых домов и квартир, распоряжается муниципалитет, который принял их на баланс. То есть, фактически, сожжены не дома переселившихся жителей, а муниципальная собственность. Если так, то, скорее всего полиция будет устанавливать виновных», — предположила женщина.

Получить комментарий главы Гайнского округа Елизаветы Шалгинских URA.RU не удалось, на звонок корреспондента она не ответила. Поселок Лель в 2021 году стал одним из семи населенных пунктов, жителей которых полностью переселили, сообщается на сайте министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. На эти цели власти направили 51,2 млн рублей. В 2022 году в Коми-округе планируется переселить жителей поселков Шипицыно, Галечник, Чус, а также деревень Бараново, Лямпино, Ошово и Киршино.

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