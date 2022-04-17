Депутат Антон Пантин и глава Советского Евгений Буренков обменялись «любезностями» из-за одежды мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Югорска Антон Пантин раскритиковал внешний облик главы Советского района Евгения Буренкова на фото, размещенном в социальных сетях, и затем получил ответ от чиновника. Публичный спор развернулся в аккаунте Пантина в социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для критики депутата стал пост Буренкова, где он одет в толстовку с эмблемой «Министерство не твоих собачьих дел». «Забавно. Видимо Евгений решил сразу, прямо и конкретно показать всем жителям района их место. Возможно, это его девиз по жизни. Скорее всего, он будет им руководствоваться в работе: назначении кадров в администрации, при общении с депутатами Советского района и при, как бы, взаимодействии с общественниками и жителями. Считаю, что из соображений этики чиновников и элементарного человеческого воспитания, вещи с таким дерзким смыслом не гоже носить публично управленцу высокого ранга…», — заявил депутат.

Глава Советского района в свою очередь не оставил без внимания пост депутата. «Субъективная оценка зависит от способа мышления, склад ума и мировосприятия того человека кто ее делает. И это ведь факт. А вот чтобы видеть то, что разглядели Вы нужно иметь особый талант, я имею ввиду то, чего в действительности нет, при этом придумывая смысл по своему разумению», — написал Буренков в комментариях к посту на странице Пантина.

Большинство комментаторов оказались на стороне мэра. «Вы же тоже носите что вам угодно, никто не докапывается до вас», — написал пользователь Василий Баянов. Это какое любопытство нужно иметь, что бы всмотреться в такие делали. Если бы столе стояла тарелка, вы бы средний чек высчитали», — поинтересовалась Наталья Бокова.

Скрин: страница Антона Пантина в социальной сети «ВКонтакте»

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