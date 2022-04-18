Кадыров рассекретил замыслы боевиков «Азова»*

19 апреля 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров объяснил действия боевиков «Азова»* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Боевики «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которые находятся в корпусах металлургического комбината «Азовсталь», используют мирных жителей в качестве живого щита. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Посмотрите на это гнусное лицемерие и ложь азовских преступников, засевших в корпусах „Азовстали“. Именно российская сторона всегда выступала за организацию живых коридоров для мирных граждан, предоставляла им защиту, кров, питание, медицинскую помощь, в то время как азовские фашисты использовали их в качестве живого щита. Если вы, азовское отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?» — вопросил Кадыров в Telegram-канале. Отвечая на свой же вопрос, Кадыров поделился мнением о том, что «азовские преступники» поступали так по той причине, что им нужны были заложники. Сейчас они «решили прикинуться спасителями», уверен глава Чечни. Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Мариуполь освобожден на 98%. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан, доложил глава государства. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Боевики «Азова» (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которые находятся в корпусах металлургического комбината «Азовсталь», используют мирных жителей в качестве живого щита. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Посмотрите на это гнусное лицемерие и ложь азовских преступников, засевших в корпусах „Азовстали“. Именно российская сторона всегда выступала за организацию живых коридоров для мирных граждан, предоставляла им защиту, кров, питание, медицинскую помощь, в то время как азовские фашисты использовали их в качестве живого щита. Если вы, азовское отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?» — вопросил Кадыров в Telegram-канале. Отвечая на свой же вопрос, Кадыров поделился мнением о том, что «азовские преступники» поступали так по той причине, что им нужны были заложники. Сейчас они «решили прикинуться спасителями», уверен глава Чечни. Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Мариуполь освобожден на 98%. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан, доложил глава государства. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.