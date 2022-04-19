Тюменец заплатил 100 тысяч, чтобы его жену сделали инвалидом

63-летний мужчина получил семь лет колонии общего режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Калининский суд Тюмени приговорил 63-летнего уроженца Ингушетии к семи годам лишения свободы за то, что он сначала насиловал свою жену, а затем заплатил знакомому 100 тыс. рублей, чтобы тот сделал из нее инвалида. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Утром 30 апреля 2018 года мужчина подкараулил ее на парковке у закусочной на Ялуторовском тракта в Исетском районе, где жена подсадила неизвестного мужчину в салон своего „Форда“. Подсудимый набросился на незнакомца, выкинул его из машины, сел за руль и вывез супругу в лес, где избил и изнасиловал. Как оказалось, женщина хотела познакомить этого молодого человека со своей подругой и намеревалась отвезти его на встречу», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что перед этим пострадавшая, устав от постоянных сцен ревности, объявила супругу о разводе. После инцидента тюменка обратилась к врачам с жалобами на сотрясение головного мозга. При этом заявление из полиции она забрала. Супруг поступка женщины не оценил, и, спустя некоторое время нанял мужчину, который за 100 тыс. рублей должен был избить сожительницу бейсбольной битой и превратить ее в инвалида. Однако, получив задаток за совершение преступления, исполнитель исчез.

Конфликты между супругами завершились уголовным делом о насильственных действиях сексуального характера и причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Мужчина был признан виновным и приговорен к семи годам колонии общего режима.

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