В Екатеринбурге «минировали» здание суда

Правоохранители провели проверку суда, сообщили в пресс-службе (архивное фото) Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуировали Верх-Исетский районный суд из-за поступившего на почту сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд эвакуировали, потому что поступило сообщение о минировании», — сообщил представитель пресс-службы. Там отметили, что специалисты уже проверили помещения суда, не нашли ничего подозрительного. Все посетители и работники суда вернулись в здание.

URA.RU обратилось в пресс-службу МВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ранее в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали о массовых сообщениях о минировании школ. По предварительной информации, произошедшее могло стать результатом хакерской атаки.