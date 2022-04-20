20 апреля 2022

В Екатеринбурге «минировали» здание суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители провели проверку суда, сообщили в пресс-службе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали Верх-Исетский районный суд из-за поступившего на почту сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд эвакуировали, потому что поступило сообщение о минировании», — сообщил представитель пресс-службы. Там отметили, что специалисты уже проверили помещения суда, не нашли ничего подозрительного. Все посетители и работники суда вернулись в здание.

URA.RU обратилось в пресс-службу МВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Ранее в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали о массовых сообщениях о минировании школ. По предварительной информации, произошедшее могло стать результатом хакерской атаки.

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В Екатеринбурге эвакуировали Верх-Исетский районный суд из-за поступившего на почту сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд эвакуировали, потому что поступило сообщение о минировании», — сообщил представитель пресс-службы. Там отметили, что специалисты уже проверили помещения суда, не нашли ничего подозрительного. Все посетители и работники суда вернулись в здание. URA.RU обратилось в пресс-службу МВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Ранее в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщали о массовых сообщениях о минировании школ. По предварительной информации, произошедшее могло стать результатом хакерской атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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