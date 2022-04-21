К торговому центру приехала полиция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге эвакуировали работников и посетителей торгового центра «Европа», расположенного напротив администрации города. Об этом сообщили очевидцы.

«Всех эвакуировали. Охрана не пускает внутрь», — передает портал Е1.ru со ссылкой на очевидцев. Они сообщили, что на место приехала полиция. По информации портала, также были эвакуированы некоторые школы города.

Корреспондент URA.RU сообщил, что у торгового центра стоят люди, которые не могут попасть внутрь. Вход закрыт.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там воздержались от комментариев. Представитель торгового центра в разговоре с журналистом агентства не смог прокомментировать сообщения об эвакуации.

Фото: URA.RU