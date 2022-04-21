В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ рядом с администрацией города. Фото, видео

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К торговому центру приехала полиция Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали работников и посетителей торгового центра «Европа», расположенного напротив администрации города. Об этом сообщили очевидцы.

«Всех эвакуировали. Охрана не пускает внутрь», — передает портал Е1.ru со ссылкой на очевидцев. Они сообщили, что на место приехала полиция. По информации портала, также были эвакуированы некоторые школы города.

Корреспондент URA.RU сообщил, что у торгового центра стоят люди, которые не могут попасть внутрь. Вход закрыт.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там воздержались от комментариев. Представитель торгового центра в разговоре с журналистом агентства не смог прокомментировать сообщения об эвакуации.

Фото:

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В Екатеринбурге эвакуировали работников и посетителей торгового центра «Европа», расположенного напротив администрации города. Об этом сообщили очевидцы. «Всех эвакуировали. Охрана не пускает внутрь», — передает портал Е1.ru со ссылкой на очевидцев. Они сообщили, что на место приехала полиция. По информации портала, также были эвакуированы некоторые школы города. Корреспондент URA.RU сообщил, что у торгового центра стоят люди, которые не могут попасть внутрь. Вход закрыт. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там воздержались от комментариев. Представитель торгового центра в разговоре с журналистом агентства не смог прокомментировать сообщения об эвакуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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