22 апреля 2022
21 апреля 2022

Глава ХМАО поставила задачу Нижневартовску по мусорной реформе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске будет создан полигон ТБО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэрии Нижневартовска обеспечить выполнение задачи по созданию мусорного полигона. Информация была озвучена во время прямого эфира на странице главы округа в соцсети «Вконтакте».

«Важный проект — создание комплексного межмуниципального полигона, который будет обслуживать город и поселения Нижневартовского района. Важно, чтобы он был реализован в установленные сроки и обеспечен необходимыми ресурсами. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отметила наш регион в числе лидеров на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Объективно, работы еще много», — отметила Комарова.

В Нижневартовске успешно реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора. В нем задействовано 28 площадок.

Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Виктория Абрамченко назвала Югру и Тюменскую область в числе лидеров по проведению мусорной реформы в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Основные изменения в сфере обращения твердых коммунальных отходов планируется завершить к 2024 году.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэрии Нижневартовска обеспечить выполнение задачи по созданию мусорного полигона. Информация была озвучена во время прямого эфира на странице главы округа в соцсети «Вконтакте». «Важный проект — создание комплексного межмуниципального полигона, который будет обслуживать город и поселения Нижневартовского района. Важно, чтобы он был реализован в установленные сроки и обеспечен необходимыми ресурсами. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отметила наш регион в числе лидеров на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Объективно, работы еще много», — отметила Комарова. В Нижневартовске успешно реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора. В нем задействовано 28 площадок. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Виктория Абрамченко назвала Югру и Тюменскую область в числе лидеров по проведению мусорной реформы в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Основные изменения в сфере обращения твердых коммунальных отходов планируется завершить к 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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