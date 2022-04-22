Глава ХМАО поставила задачу Нижневартовску по мусорной реформе

В Нижневартовске будет создан полигон ТБО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила мэрии Нижневартовска обеспечить выполнение задачи по созданию мусорного полигона. Информация была озвучена во время прямого эфира на странице главы округа в соцсети «Вконтакте».

«Важный проект — создание комплексного межмуниципального полигона, который будет обслуживать город и поселения Нижневартовского района. Важно, чтобы он был реализован в установленные сроки и обеспечен необходимыми ресурсами. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отметила наш регион в числе лидеров на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления. Объективно, работы еще много», — отметила Комарова.

В Нижневартовске успешно реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора. В нем задействовано 28 площадок.

Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Виктория Абрамченко назвала Югру и Тюменскую область в числе лидеров по проведению мусорной реформы в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Основные изменения в сфере обращения твердых коммунальных отходов планируется завершить к 2024 году.