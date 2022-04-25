Сенатор Россель: США и Британия хотят уничтожить РФ и Германию

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Визит члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуарда Росселя в Серовский городской округ. Свердловская область, россель эдуард, портрет
Эдуард Россель обвинил англоязычные страны в попытке уничтожить Россию Фото:

Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель заявил, что Великобритания и США пытаются уничтожить Россию и Германию с помощью экономических санкций. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Англосаксы ставят задачу выше, чем просто ослабить и уничтожить Россию, они хотят ослабить и уничтожить Германию, так сказать убить двух зайцев одним выстрелом», — написал Россель в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «англосаксы» заинтересованы в подрыве экономики России и Китая, а все остальные страны стали средством достижения целей.

Частными случаями давления на Россию и Германию Россель назвал уход с рынка РФ немецких компаний Henkel, SAP и других. По замыслу Великобритании, Германия должна пострадать не меньше России, считает сенатор.

Иностранные компании стали уходить с российского рынка после начала спецоперации России на Украине, призванной провести денацификацию и демилитаризацию страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эта мера является вынужденной, поскольку ВСУ усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик и были готовы к нападению на Россию.

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Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель заявил, что Великобритания и США пытаются уничтожить Россию и Германию с помощью экономических санкций. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Англосаксы ставят задачу выше, чем просто ослабить и уничтожить Россию, они хотят ослабить и уничтожить Германию, так сказать убить двух зайцев одним выстрелом», — написал Россель в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «англосаксы» заинтересованы в подрыве экономики России и Китая, а все остальные страны стали средством достижения целей. Частными случаями давления на Россию и Германию Россель назвал уход с рынка РФ немецких компаний Henkel, SAP и других. По замыслу Великобритании, Германия должна пострадать не меньше России, считает сенатор. Иностранные компании стали уходить с российского рынка после начала спецоперации России на Украине, призванной провести денацификацию и демилитаризацию страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эта мера является вынужденной, поскольку ВСУ усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик и были готовы к нападению на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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