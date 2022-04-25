Сенатор Россель: США и Британия хотят уничтожить РФ и Германию

Эдуард Россель обвинил англоязычные страны в попытке уничтожить Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель заявил, что Великобритания и США пытаются уничтожить Россию и Германию с помощью экономических санкций. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Англосаксы ставят задачу выше, чем просто ослабить и уничтожить Россию, они хотят ослабить и уничтожить Германию, так сказать убить двух зайцев одним выстрелом», — написал Россель в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что «англосаксы» заинтересованы в подрыве экономики России и Китая, а все остальные страны стали средством достижения целей.

Частными случаями давления на Россию и Германию Россель назвал уход с рынка РФ немецких компаний Henkel, SAP и других. По замыслу Великобритании, Германия должна пострадать не меньше России, считает сенатор.

Иностранные компании стали уходить с российского рынка после начала спецоперации России на Украине, призванной провести денацификацию и демилитаризацию страны. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что эта мера является вынужденной, поскольку ВСУ усилили обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик и были готовы к нападению на Россию.