В МИД РФ назвали режим тишины у «Азовстали» «жестом доброй воли»

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, война, патруль, армия россии, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Минобороны РФ поручило российским военным прекратить огонь у «Азовстали» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приостановка боевых действий у металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе является жестом доброй воли со стороны России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Ранее российские военнослужащие прекратили огонь и отвели подразделения на безопасное расстояние, чтобы мирные жители смогли выйти с территории «Азовстали».

«Только что было объявлено, что мы приостанавливаем боевые действия рядом с „Азовсталью“, чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам покинуть зону боевых действий. С нашей стороны — большой жест доброй воли», — цитирует Андрея Руденко ТАСС.

Замглавы МИД РФ уточнил, что на переговорах президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша могут быть затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Мариуполе и на «Азовстали». Встреча состоится 26 апреля.

Ранее Минобороны РФ объявило «режим тишины» на заводе «Азовсталь» и отвело подразделения российской армии на безопасное расстояние. Такое решение было принято, чтобы мирные жители могли покинуть территорию комбината. До этого Минобороны сообщило, что российская армия в ходе спецоперации полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты — более двух тысяч человек — забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В итоге было принято решение разбомбить завод, однако президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия, чтобы не рисковать жизнью российских солдат. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у украинских властей нет возможности разблокировать Мариуполь.

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Приостановка боевых действий у металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе является жестом доброй воли со стороны России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Ранее российские военнослужащие прекратили огонь и отвели подразделения на безопасное расстояние, чтобы мирные жители смогли выйти с территории «Азовстали». «Только что было объявлено, что мы приостанавливаем боевые действия рядом с „Азовсталью“, чтобы дать возможность остающимся мирным гражданам покинуть зону боевых действий. С нашей стороны — большой жест доброй воли», — цитирует Андрея Руденко ТАСС. Замглавы МИД РФ уточнил, что на переговорах президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша могут быть затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Мариуполе и на «Азовстали». Встреча состоится 26 апреля. Ранее Минобороны РФ объявило «режим тишины» на заводе «Азовсталь» и отвело подразделения российской армии на безопасное расстояние. Такое решение было принято, чтобы мирные жители могли покинуть территорию комбината. До этого Минобороны сообщило, что российская армия в ходе спецоперации полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Оставшиеся националисты — более двух тысяч человек — забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В итоге было принято решение разбомбить завод, однако президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия, чтобы не рисковать жизнью российских солдат. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что у украинских властей нет возможности разблокировать Мариуполь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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