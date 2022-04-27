В Свердловской области к импортозамещению подключили заключенных

Колония уже поставляет стеклопакеты в три региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В мужской исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском запустили ипортозамещающее производство — здесь выпускают стеклопакеты. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В цехе по изготовлению стеклопакетов и конструкций из ПВХ в настоящее время в цехе трудоустроено 30 осужденных. Это две бригады по 15 человек. Объем производства в день доходит до 700 одно- и двухкамерных стеклопакетов», — рассказали в ведомстве корреспонденту URA.RU.

Цех уже начал работу, но торжественное открытие пройдет 29 апреля. В планах руководства колонии — трудоустроить 70 человек и увеличить объем производства до 3 тысяч стеклопакетов в сутки. Бригады будут работать в ночную и дневную смены.

Как отметили в управлении ФСИН, материалы используются отечественные. Уже есть пул заказчиков, с ними подписали долгосрочные контракты. Покупателей не называют. Уточнили только, что продукцию отправляется ежедневно в населенные пункты Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Доставку обеспечивает сам производитель- стеклопакеты развозят на автотранспорте колонии.