Из Сургута задерживаются вылеты в Москву и Петербург

Вылеты из Сургута задерживаются из-за тумана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вылеты из Сургута снова задерживаются. Наблюдаются задержки рейсов в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Причина — туман.

«Рейс СУ1511, Москва (Шереметьево) задержка до 7:55 29.04.2022. Рейс ПЛ6442, Санкт-Петербург (Пулково) задержка до 7:30 29.04.2022. Регистрация закончена», — указано в онлайн-табло аэропорта. Задерживаются и другие рейсы в Москву, как в аэропорт Шереметьево, так и во Внуково. Также задерживается и прилет самолетов из Москвы, Махачкалы и др.

Ранее URA.RU сообщало о задержках рейсов из Сургута. Причиной также указывался туман.

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