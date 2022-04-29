Из «Азовстали» вышли гражданские, ВС РФ уничтожили завод в Киеве. Главное к вечеру 29 апреля

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, руины, днр, беженцы, местные жители, разрушения, зачистка, последствия взрыва, волноваха, z войска
«Азовсталь» впервые начали покидать мирные люди Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС России ликвидировали корпуса ракетно-космического завода в Киеве. С территории занятого бойцами ВСУ завода «Азовсталь» впервые вышли гражданские. Спасшаяся семья покинула здание вопреки угрозам боевиков.

  • Вооруженным силам РФ удалось уничтожить производственные корпуса ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
  • Российские военные ликвидировали пусковую установку ракеты «Точка-У», которой днем ранее ВСУ ударили по Херсону. Объект в районе села Гороховское Николаевской области был унижтожен вместе c боевым расчетом.
  • Военнослужащие Украины обстреляли погранпункт ФСБ в поселке Белая Березка Брянской области и КПП в селе Крупец Курской области. Жертв и разрушений в результате обстрелов нет. О нападениях сообщили главы регионов.
  • Президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить дополнительный бюджет на военную помощь Украине. Он запросил 33 миллиарда долларов.
  • Российская армия сбила три ракеты «Точка-У» над украинскими населенными пунктами Изюм, Новая Дмитровка и Сухая Каменка. Помимо этого, отметили в Минобороны РФ, военные уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.
  • Польша поставила Украине более 200 советских танков и несколько десятков БМП. Вместе с этим страна передала несколько десятков боевых машин пехоты. Военного транспорта хватит для формирования как минимум двух бригад, отметили в польском СМИ.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, таким образом ВС РФ предвосхитили украинскую атаку на ДНР и ЛНР. Позже Минобороны представило оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.

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ВКС России ликвидировали корпуса ракетно-космического завода в Киеве. С территории занятого бойцами ВСУ завода «Азовсталь» впервые вышли гражданские. Спасшаяся семья покинула здание вопреки угрозам боевиков. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, таким образом ВС РФ предвосхитили украинскую атаку на ДНР и ЛНР. Позже Минобороны представило оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.
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