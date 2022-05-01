01 мая 2022

СК России начал расследование теракта в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Следователи начали расследование по факту теракта в Курской области Фото:

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Следователи установят лица, причастные к этой диверсии, мощность и тип взрывного устройства, а также другие обстоятельства.

Ранее сообщалось, что под Курском обрушилась часть железнодорожного моста. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что происшествие стало результатом диверсии. В результате обрушения никто не пострадал. В РЖД сообщили, что происшествие не повлияло на движение поездов, передает MK.RU.

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Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. «Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы СК. Следователи установят лица, причастные к этой диверсии, мощность и тип взрывного устройства, а также другие обстоятельства. Ранее сообщалось, что под Курском обрушилась часть железнодорожного моста. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что происшествие стало результатом диверсии. В результате обрушения никто не пострадал. В РЖД сообщили, что происшествие не повлияло на движение поездов, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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