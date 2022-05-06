СК РФ возбудил уголовное дело из-за пыток в Херсонской области

Следователи проводят расследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В отношении украинских военных возбудили уголовное дело из-за пыточной камеры в селе Зеленовка Херсонской области, где нашли тело мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Принимая во внимание насильственный характер смерти мужчины, военные следственные органы СК РФ возбудили по данному факту уголовное дело в отношении военнослужащих 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которые были дислоцированы в указанном районе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением)», — сообщается на сайте СК РФ. Предварительное расследование продолжается. Следователи осмотрели место происшествия, устанавливают свидетелей и личность погибшего.

Ранее российские силовики нашли пыточную камеру в Херсонской области, принадлежащую ВСУ или националистам. В подвале кафе «Старый дуб» обнаружили тело мужчины со связанными руками, сообщают «Дни.ру». Предполагалось, что это мог быть российский военный. В подвале также была противотанковая мина, тротил и чехлы от противотанковых комплексов «Джавелин», которые США поставляют на Украину, пишет RT. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду.

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