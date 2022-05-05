Челябинские дольщики получат выплаты по поручению Хуснуллина

Многие челябинцы стали жертвами недобросовестных строителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дольщики десяти регионов России, в число которых вошла и Челябинская область, получат денежные выплаты за счет бюджета. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Приняли решение помочь еще 716 дольщикам. Они купили жилье в 15 домах и, к сожалению, пострадали от недобросовестных застройщиков, которые квартиры не достроили и не передали. Эти дольщики получат компенсации, из бюджета выделим более 2,3 млрд рублей», — цитирует слова Хуснуллина официальный сайт правительства РФ.

Управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев доложил вице-премьеру, что дома находятся в Московской, Самарской, Томской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Карелия и Чувашия. Свои обязательства перед дольщиками не выполнили 12 застройщиков.

В Челябинске выплаты получат дольщики, купившие квартиры у застройщика ООО «Специализированный застройщик „10-й дом“». Челябинцы должны были заселиться в жилой дом в Курчатовском районе по ул. Бейвеля, д. 51.

Информацию о старте выплат по указанным объектам фонд опубликует на своем официальном сайте в ближайшее время. На сегодняшний день по решениям наблюдательного совета фонда о выплатах восстановлены права 34,1 тысячи дольщиков по всей России.