The Economist заявил о провале антироссийских санкций

06 мая 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Санкции не оказали на РФ негативного влияния, которое ожидали на Западе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика встала на ноги, несмотря на западные санкции, пишет британский журнал The Economist. Как отмечает издание, российская валюта укрепилась, а покупательная способность выросла. «В начале апреля мы указывали на предварительные данные о том, что российская экономика растет, вопреки предсказаниям о крахе и несмотря на то, что западные страны ввели беспрецедентные санкции. Новые данные еще раз подтверждают эту точку зрения», — пишет The Economist. Издание, в частности, отмечает, что в последние дни укрепился рубль, в том числе, благодаря контролю за движением капитала и высоким процентным ставкам. Россия также исправно выполняет выплаты по своим валютным облигациям. После мартовского затишья россияне начали активнее тратить деньги в кафе, барах и ресторанах. Также Центробанк снизил ключевую ставку с 17% до 14%. Все эти факторы авторы статьи рассматривают как позитивные для российской экономики. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативное влияние и на сами западные страны: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны ЕС уже сейчас просят граждан экономить на электроэнергии, сообщает «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российская экономика встала на ноги, несмотря на западные санкции, пишет британский журнал The Economist. Как отмечает издание, российская валюта укрепилась, а покупательная способность выросла. «В начале апреля мы указывали на предварительные данные о том, что российская экономика растет, вопреки предсказаниям о крахе и несмотря на то, что западные страны ввели беспрецедентные санкции. Новые данные еще раз подтверждают эту точку зрения», — пишет The Economist. Издание, в частности, отмечает, что в последние дни укрепился рубль, в том числе, благодаря контролю за движением капитала и высоким процентным ставкам. Россия также исправно выполняет выплаты по своим валютным облигациям. После мартовского затишья россияне начали активнее тратить деньги в кафе, барах и ресторанах. Также Центробанк снизил ключевую ставку с 17% до 14%. Все эти факторы авторы статьи рассматривают как позитивные для российской экономики. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативное влияние и на сами западные страны: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи, выросла инфляция. Страны ЕС уже сейчас просят граждан экономить на электроэнергии, сообщает «Национальная служба новостей».