The Telegraph: санкции против РФ нанесли новый удар по Европе

07 мая 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

Без россиян курорты ЕС столкнутся с финансовыми трудностями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за отсутствия российских туристов европейские курорты ожидают серьезные финансовые потери. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. «По всей Европе туристические направления, которые стали зависеть от российских посетителей, сталкиваются с серьезными финансовыми потерями. Кипр является одним из наиболее пострадавших курортов», — пишет The Telegraph. Также ожидается, что с проблемами из-за нехватки российских туристов столкнется элитный курорт на побережье Тосканы Форте-дей-Марми, который получил прозвище «Маленькая Россия» из-за его популярности среди богатых российских туристов. На отсутствие туристов из РФ также жалуются рестораторы и отельеры из французской Ривьеры и чешского курортного города Карловы Вары. Ожидается, что Черногория также пострадает, поскольку лишится не только туристов, но и покупателей недвижимости из России. «Ситуация на Украине подорвала надежды на восстановление туризма в Европе этим летом», — заявила отраслевой директор исследовательского центра Economist Intelligence Unit Ана Николлс. Ряд стран Европы прекратил выдачу виз российским туристам после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает телеканал 360. А для российских самолетов страны ЕС закрыли небо, напоминает «Царьград». В ответ российское небо было закрыто для европейских авиакомпаний. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Из-за отсутствия российских туристов европейские курорты ожидают серьезные финансовые потери. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. «По всей Европе туристические направления, которые стали зависеть от российских посетителей, сталкиваются с серьезными финансовыми потерями. Кипр является одним из наиболее пострадавших курортов», — пишет The Telegraph. Также ожидается, что с проблемами из-за нехватки российских туристов столкнется элитный курорт на побережье Тосканы Форте-дей-Марми, который получил прозвище «Маленькая Россия» из-за его популярности среди богатых российских туристов. На отсутствие туристов из РФ также жалуются рестораторы и отельеры из французской Ривьеры и чешского курортного города Карловы Вары. Ожидается, что Черногория также пострадает, поскольку лишится не только туристов, но и покупателей недвижимости из России. «Ситуация на Украине подорвала надежды на восстановление туризма в Европе этим летом», — заявила отраслевой директор исследовательского центра Economist Intelligence Unit Ана Николлс. Ряд стран Европы прекратил выдачу виз российским туристам после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, сообщает телеканал 360. А для российских самолетов страны ЕС закрыли небо, напоминает «Царьград». В ответ российское небо было закрыто для европейских авиакомпаний.