Руководство Арбитражного суда Пермского края раскрыло свои доходы

Самой богатой судьей Арбитражного суда Пермского края оказалась Елена Кульбакова Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доход председателя Арбитражного суда Пермского края Татьяны Мещеряковой за год практически не изменился. Сведения содержатся в отчете, размещенном на сайте суда. За 2021 год Мещерякова задекларировала 4,9 млн рублей, тогда как годом ранее — 4,6 млн рублей.

Также в собственности председателя Арбитражного суда края имеются две квартиры площадью 56,5 и 47,5 квадратных метров (последней владеет на праве совместной собственности). Самый высокий доход — у заместителя председателя суда Елены Кульбаковой. За прошлый года она задекларировала 9,3 млн рублей. Ей также принадлежат две квартиры. Доход несовершеннолетнего ребенка судьи за 2021 года составил 687,6 тыс. рублей.

На втором месте по доходам судья Арбитражного суда Прикамья Елена Завадская. Она задекларировала доход в сумме 7,9 млн рублей. В ее собственности имеется квартира и автомобиль Mercedes-Benz GLC 250.