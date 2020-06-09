08 июня 2020
07 июня 2020

Доход председателя Арбитражного суда Перми за год снизился вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Арбитражного суда отчиталась о доходах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доходы председателя Арбитражного суда Пермского края Татьяны Мещеряковой за год снизились почти в два раза. Сведения о доходах и расходах за 2019 год размещены на сайте суда.

Указано, что в прошлом году Мещерякова задекларировала доход в сумме 4 млн 586 тысяч рублей. В ее собственности также две квартиры площадью 56,5 и 47,5 квадратных метров (последней владеет совместно с сыном).

Годом ранее председатель Пермского Арбитражного суда задекларировала доход в сумме почти 8,1 млн рублей, а также недвижимое имущество — две указанные квартиры.

У заместителя Мещеряковой Натальи Субботиной доход, напротив, вырос. В прошлом году она заработала почти 3,7 млн рублей (в 2018 году — 2,8 млн рублей). В собственности Мещеряковой также две квартиры площадью 55,6 и 69 квадратных метров и автомобиль Volkswagen Tiguan.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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