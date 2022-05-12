Херсонская область готова поставлять воду в Крым

Херсонская область готова поставлять воду бесплатно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Херсонская область может бесплатно поставлять воду на Крымский полуостров. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации области Стремоусов.

«Поставки воды по Северо-Крымскому каналу — это жизненно важный и необходимый момент. Мы не коммерсанты, чтобы что-то требовать от республики, которая подставила нам свое дружеское плечо: и гуманитарным образом, и финансово помогла жителям Херсонской области», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Ранее Стремоусов также сделал ряд заявлений. Одно из них касалось непосредственно возвращения Херсонской области под контроль Украины, уточняет «Федеральное агентство новостей». Регион продолжит курс интеграции в состав России, пишет RT.

После референдума и вхождения Крыма в состав России в 2014 году на полуострове возникла проблема водоснабжения — украинские власти перекрыли жителям Северокрымский канал. Помимо этого, водные ресурсы там распределены неравномерно. Это требует строительства трактов водоподачи и систем сбора паводковых вод. Еще одной сложностью является ухудшение качества воды водохранилищ при воздействии сильных ветров и солнца.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Основная цель — демилитаризация, денацификация территории, а также защита мирных жителей Донбасса от многолетних обстрелов ВСУ. Вскоре стало известно, что Харьков и Николаев заблокированы российскими войсками. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены большие территории Луганской и Донецкой народных республик.

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