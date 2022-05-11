Мэр Перми наградил главного спасателя за помощь Донбассу

Из Прикамья регулярно уходят грузы на Донбасс Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Перми Алексей Демкин отметил благодарностью директора городской службы спасения Олега Лобанова за доставку гуманитарной помощи на Донбасс. Еще в апреле жители Перми собрали более 40 тонн продуктов и вещей, а Лобанов сопровождал фуры с грузом, пояснили в мэрии.

«Гуманитарный груз до места назначения сопровождал директор Пермской городской службы спасения Олег Лобанов, помощь была доставлена на двух специально оформленных фурах. Помощь от пермяков прибыла на Донбасс раньше намеченного срока на 13 часов. Глава города поблагодарил Олега Лобанова за проделанную работу», — сообщается на сайте администрации Перми.

На Украине с 24 февраля проводится спецоперация по денацификации и демилитаризации этой страны. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой, которая направлена на защиту жителей Донбасса. Пермские общественные организации, предприятия и простые горожане собирают различную помощь живущим в ДНР и ЛНР. Так, 5 мая из Перми ушел вагон со стройматериалами.