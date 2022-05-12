12 мая 2022

Прокуратура проверяет «Уральские авиалинии» после публикации URA.RU

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Интервью с Сергеем Скуратовым. Уральские Авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Поводом для прокурорской проверки стали новости от свердловских властей Фото:

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом послужили публикации в СМИ о том, что предприятие отправило в простой несколько сотен сотрудников.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии», — заявили в транспортной прокуратуре. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры (к посту прикреплена публикация URA.RU).

Накануне агентство со ссылкой на директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова сообщило, что по состоянию на 4 мая «из-за геополитической ситуации в мире» 931 сотрудник «Уральских авиалиний» находился в простое. «В связи с приостановкой производства», — говорил Антонов.

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Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом послужили публикации в СМИ о том, что предприятие отправило в простой несколько сотен сотрудников. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии», — заявили в транспортной прокуратуре. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры (к посту прикреплена публикация URA.RU). Накануне агентство со ссылкой на директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова сообщило, что по состоянию на 4 мая «из-за геополитической ситуации в мире» 931 сотрудник «Уральских авиалиний» находился в простое. «В связи с приостановкой производства», — говорил Антонов.
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