Прокуратура проверяет «Уральские авиалинии» после публикации URA.RU

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом послужили публикации в СМИ о том, что предприятие отправило в простой несколько сотен сотрудников.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии», — заявили в транспортной прокуратуре. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры (к посту прикреплена публикация URA.RU).
Накануне агентство со ссылкой на директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова сообщило, что по состоянию на 4 мая «из-за геополитической ситуации в мире» 931 сотрудник «Уральских авиалиний» находился в простое. «В связи с приостановкой производства», — говорил Антонов.
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Уральская транспортная прокуратура проводит проверку в авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом послужили публикации в СМИ о том, что предприятие отправило в простой несколько сотен сотрудников. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии», — заявили в транспортной прокуратуре. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры (к посту прикреплена публикация URA.RU). Накануне агентство со ссылкой на директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрия Антонова сообщило, что по состоянию на 4 мая «из-за геополитической ситуации в мире» 931 сотрудник «Уральских авиалиний» находился в простое. «В связи с приостановкой производства», — говорил Антонов.