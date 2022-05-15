Число больных коронавирусом в КНДР за сутки выросло до 392 тысяч

В Северной Корее за сутки число больных коронавирусом выросло до 392 тысяч человек. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
«С вечера 14 мая до 18 часов 15 мая число пациентов с повышенной температурой возросло на 392 920, более 152 600 пациентов выздоровели, умерли восемь человек. С конца апреля число заразившихся составляет более 1 213 550 человек, число умерших составляет 50 человек», — передает агентство.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, пишет RT. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, лихорадка, о которой говорят в КНДР, скорее всего, является «омикроном», передает «Национальная служба новостей». Резкий подъем заболеваемости COVID в Северной Корее грозит миру появлением новых штаммов коронавируса, заявил URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
В Северной Корее за сутки число больных коронавирусом выросло до 392 тысяч человек. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство. «С вечера 14 мая до 18 часов 15 мая число пациентов с повышенной температурой возросло на 392 920, более 152 600 пациентов выздоровели, умерли восемь человек. С конца апреля число заразившихся составляет более 1 213 550 человек, число умерших составляет 50 человек», — передает агентство. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, пишет RT. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, лихорадка, о которой говорят в КНДР, скорее всего, является «омикроном», передает «Национальная служба новостей». Резкий подъем заболеваемости COVID в Северной Корее грозит миру появлением новых штаммов коронавируса, заявил URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.